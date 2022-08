Sicher mit dem E-Bike unterwegs: Das raten Experten

Plus Immer mehr Menschen jeder Altersstufe legen sich ein Pedelec zu. Doch ist die motorisierte Fahrt wirklich gefährlicher? Das sagen Händler und Polizei im Landkreis Augsburg.

Die Nachfrage nach Fahrrädern mit Motor steigt und steigt – und das bei allen Altersgruppen, wie die Fachhändler im Landkreis Augsburg wissen. Mit der zunehmenden Anzahl an E-Bikes auf den Straßen steigt aber auch die Unfallgefahr. Dabei ließen sich die Gefahren deutlich minimieren, sagen Händler und Polizei.