Sicher unterwegs: Geteilte Radwege - wer darf, wer muss dort fahren?

Plus Nachdem wir uns zuletzt schon mit Besonderheiten im Radverkehr beschäftigt haben, zeigen wir heute, was auf Radwegen noch zu beachten ist und wer dort fahren darf.

Ein Radweg ist für Radfahrer da. Eigentlich ganz einfach. Wieso gibt es dann so viele verschiedene Schilder, die einen Radweg kennzeichnen? - Weil die Benutzung unterschiedlich geregelt ist. Ein weißer Radfahrer auf einem blauen Schild weist darauf hin, dass dies ein Sonderweg für Radelnde ist und nur von diesen benutzt werden darf. Im Gegenzug herrscht Benutzungspflicht. Das Radeln auf der Fahrbahn ist dann nicht erlaubt. Doch wer darf noch auf diesem Weg fahren?

Für die Benutzung des Radweges (inklusive Benutzungspflicht) sind auch E-Bikes (Pedelecs) mit einer Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h zugelassen, solange die mögliche Geschwindigkeit ohne Tretunterstützung unter 6 km/h liegt. Natürlich sind auch Lastenräder erlaubt. Entweder ohne Motor oder bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h. Ebenfalls zulässig sind E-Scooter bis 20 km/h. Hier ist aber ein Versicherungskennzeichen zwingend erforderlich. Und schließlich sind Rikschas (Dreiräder) und sogenannte Velocars erlaubt. Nichts zu suchen hingegen haben Inline-Skater, Skateboards, Kickscooter und Hoverboards auf dem Radweg. Generell können Radwege auch für weitere Benutzungsarten, wie zum Beispiel Mofas, durch entsprechende Zusatzschilder freigegeben werden. Besonderheit: außerhalb geschlossener Ortschaften dürfen auch Mofas und E-Roller bis 25 km/h auf den Radwegen fahren.