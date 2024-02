Landkreis Augsburg

vor 33 Min.

"Sicher unterwegs": Wie schnell darf der Radfahrer auf dem Gehweg fahren?

Plus "Sicher unterwegs": In einer neuen Serie zum Straßenverkehr erklärt die Redaktion Regeln, die nicht jeder kennt. Heute geht es um ein häufiges Verkehrszeichen. Aber was bedeutet es genau?

Von Elmar Knöchel

Das Verkehrszeichen Nr. 239 hat wohl jeder schon einmal gesehen. Es zeigt auf blauem Grund eine Frau mit einem Kind an der Hand. Es bezeichnet einen Gehweg. Laut Definition einen Sonderweg für Fußgänger, der ausschließlich diesen vorbehalten ist. Er muss parallel zur Fahrbahn verlaufen und baulich, zum Beispiel durch einen Bordstein, abgetrennt sein. So weit, so gut. Aber da gibt es auch noch die sogenannten "Zusatzzeichen".

Diese Zeichen verkünden Besonderheiten, was in diesem Bereich zusätzlich verboten oder erlaubt ist und weisen auf weitere Einschränkungen, Uhrzeiten oder besondere Freigaben hin. Dabei gibt es immer wieder überraschende Vorschriften. So auch im Fall des "Gehweg"-Schildes, wenn es in Verbindung mit dem Zusatzzeichen Z 1020-32 daherkommt. Auf dem weißen Schild ist in Schwarz ein Fahrrad abgebildet, darunter der Text: "frei". Hier handelt es sich also um einen Gehweg, den auch Radfahrer benutzen dürfen.

