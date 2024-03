Landkreis Augsburg

vor 48 Min.

Sicherheitswacht: "Hinschauen, wenn andere wegschauen"

Plus Um den Menschen im Landkreis ein Gefühl der Sicherheit zu geben, ist Präsenz ein wichtiges Mittel. Doch die Polizei kann nicht überall sein. Die Bayerische Sicherheitswacht hilft dabei, dass die Straßen sicher bleiben.

Von Elmar Knöchel

Es ist so eine Sache mit der Sicherheit. Beim Blick in die Statistiken zeigt sich regelmäßig, dass man in den Städten und Gemeinden im Landkreis Augsburg ein sicheres Leben führen kann. Aber es gibt auch die gefühlte Sicherheit. In einer akuten Notlage oder wenn man sich aktuell bedroht fühlt, hilft ein Blick in die Statistik wenig. Dann wünscht man sich die Präsenz eines Ordnungshüters. Doch die Polizei hat vielfältige Aufgaben. Vor allem für Fußstreifen bleibt immer weniger Zeit. Diese Lücke will die Sicherheitswacht füllen.

Sicherheitswacht besteht aus Ehrenamtlichen

Dabei ist die Sicherheitswacht nicht mit städtischen Ordnungsdiensten zu verwechseln. Denn die Mitarbeitenden des Ordnungsdienstes sind in der Regel Angestellte der jeweiligen Stadt und haben mitunter andere Aufgaben. Speziell in Augsburg und auch in Stadtbergen gab es immer wieder auch Kritik am "forschen und einschüchternden" Auftreten der Ordnungsdienste. Die Sicherheitswacht hat einen anderen Ansatz, erklärte der Leiter des Sachgebietes für Ordnungs- und Sicherheitsaufgaben, Robert Kühnel, während der jüngsten Bürgermeisterdienstbesprechung im Landratsamt Augsburg.

