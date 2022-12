Sie betreuen Menschen im Landkreis, für die es kein "daheim" gibt

Plus Veronika Kruck und Kathrin Prennschütz von der Wohnungslosenhilfe haben täglich mit Problemen und schweren Schicksalen zu tun. Wie sie positiv und lösungsorientiert bleiben.

"Suche dringend Zwei-Zimmer-Wohnung für mich und meine zwei Mädels. Bis 850 Euro warm. Wer was weiß, bitte bei mir melden! Ist dringend, da wir aus der alten Wohnung bis 31. Dezember raus müssen." Hilfeschreie wie dieser sind in sozialen Medien keine Seltenheit. Im Landkreis Augsburg haben zahlreiche Menschen keine feste Bleibe, andere stehen kurz davor, ihr Zuhause zu verlieren.