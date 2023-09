So arbeitet der Landkreis Augsburg für Klimaschutz und Mobilität

Plus Klimaserie: Klimaschutz und Mobilität werden immer wichtiger, im Landratsamt gibt es dafür sogar einen Fachbereich. Wie er arbeitet und welche Hürden es gibt.

Acht festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, eine Werkstudentin und ein Praktikant bilden die Abteilung für Klimaschutz und Mobilität im Landratsamt Augsburg. Thematisch teilen sie sich auf: Der eine kümmert sich mehr um den Radverkehr, der andere mehr um die Photovoltaik-Beratung. Verschiedene Konzepte werden erstellt, gepflegt und umgesetzt – zuletzt etwa das Mobilitätskonzept 2022. Unter anderem habe man sich dabei vergangenes Jahr mit Mitfahrplattformen auseinandergesetzt.

"Wir schreiben nicht vor, sondern sind beratend und unterstützend tätig." So beschreibt Fachbereichsleiterin Johanna Rügamer ihren Tätigkeitsbereich. Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, Schulen und Hochschulen, die Verwaltung sowie die Politik sollen in kooperativer Zusammenarbeit dabei unterstützt werden, nachhaltige Lösungen und Umsetzungen für verschiedenste Themen innerhalb der beiden Bereiche zu finden.