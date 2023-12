Landkreis Augsburg

vor 52 Min.

So erleben blinde Menschen die Adventszeit im Augsburger Land

"Der Christkindlesmarkt in Augsburg muss schon dabei sein", sagt Alfred Schwegler aus Meitingen über die Adventszeit. Vor mehr als 40 Jahren erblindete er.

Plus Lichter in Fenstern, an Bäumen, Balkongeländern: Die Adventszeit ist vielerorts eine funkelnde. Auch für Menschen, die Kerzen und Beleuchtung nicht sehen?

Von Marco Keitel Artikel anhören Shape

Etwas dunkel fühle es sich um diese Jahreszeit schon an, sagt Ursula Vogele. "Für uns Blinde ist es trist, wenn es draußen ruhig und kalt ist." Die Schwabmünchnerin ist geburtsblind. Mit acht Jahren konnte sie keine Farben und Hell-Dunkel-Unterschiede mehr wahrnehmen. Der Winter ist für sie auch mit Einschränkungen verbunden. Die Advents- und Weihnachtszeit genießt sie dennoch. Das liegt nicht nur an den Düften dieser Wochen.

Im dunkelsten Monat des Jahres bekommen viele Menschen Lust auf Licht, beleuchten ihre Fenster, Balkone, Gärten. Für Christen kommt in der Adventszeit eine religiöse Bedeutung dazu: Jesus als das Licht der Welt. Vogele nimmt die vorweihnachtliche Stimmung mit anderen Sinnen als dem visuellen wahr. "Die Düfte sind toll", sagt die Schwabmünchnerin über die omnipräsenten Weihnachtsmärkte, etwa den Hoigarten ihrer Heimatstadt. Sie mag den Geruch und Geschmack von Lebkuchen und Bratwürsten. Außerdem hört sie es gerne, wenn brennendes Holz in einer Feuerschale knistert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen