So feiern die Kirchen im südlichen Landkreis Augsburg das Osterfest

Das Osterfest wird in den christlichen Gemeinden etwas Besonderes: Das höchste Fest im Kirchenjahr kann endlich wieder fast wie in Vor-Corona-Zeiten gefeiert werden.

Das Osterfest ist für Christen das höchste Fest im Jahreskreis: Eine gewisse Vorfreude gab es daher schon immer bei den Vorbereitungen. In diesem Jahr ist sie aber noch etwas größer: Nach gestreamten Gottesdiensten des Pfarrers in einer leeren Kirche und einem arg eingeschränkten Fest im vergangenen Jahr kann das Hochfest der Auferstehung Christi nun wieder fast normal gefeiert werden. Die Gemeinden im südlichen Landkreis machen davon auch gerne Gebrauch.

Für Dekan Thomas Rauch aus Bobingen beginnt die österliche Freude schon etwas früher: Nach zweijähriger Pause konnte er wieder die Kindergärten der Stadt besuchen und mit den Kleinen über die Bedeutung des Fests und der heiligen Woche sprechen. "Das war unter den Bedingungen vorher einfach nicht machbar", sagt er. Derzeit befinde man sich in einer Zwischenphase mit hohen Infektionszahlen, aber ohne strenge Regeln. Bei den Vorbereitungen zum Palmsonntag habe er sich gefragt, wie es wohl sein wird.

Ostergottesdienst aus Straßberg wird im Internet gestreamt

Doch das Fest des Einzugs Jesu in Jerusalem übertraf alle Erwartungen: eine Prozession bei bestem Wetter, Kinder mit ihren Palmbuschen und dazu die Musik der Stadtkapelle. "Es war eine frohe, harmonische Atmosphäre", sagt Rauch. Einige Menschen hätten noch Maske getragen, andere verzichteten darauf. So werde es auch während der Feiertage gehandhabt. Davon abgesehen werde man die normalen Gottesdienste anbieten, wie vor der Corona-Zeit. Für Menschen, die sich noch nicht in die Kirche trauen, wird ein Ostergottesdienst aus Straßberg im Internet gestreamt.

Vieles ist also wie früher, doch zwei Corona-Maßnahmen bleiben. Die Beichtstühle in der Kirche St. Felizitas sind nicht coronagerecht, sodass Pfarrer Rauch stattdessen lieber Beichtgespräche anbietet. Und an Gründonnerstag gab es nicht die Kommunion in beiderlei Gestalten. Das Trinken aus einem gemeinsamen Weinkelch war unter den gegenwärtigen Umständen nicht machbar. "Jetzt hoffen wir nur, dass niemand mehr in Quarantäne muss", sagt Rauch.

Gläubigen ist es freigestellt, Masken zu tragen

Bei der evangelischen Kirchengemeinde in Königsbrunn hat man einen Weg gefunden, die Kommunion in beiderlei Gestalten zu ermöglichen. "Wir haben bei einer Töpferei in Augsburg kleine Kelche in Auftrag gegeben, die wir am Gründonnerstag benutzen", sagt Pfarrer Ernst Sperber vorab. So bekam jeder Gläubige einen Schluck aus dem großen Kelch ab. In der Kirche empfehle man Masken, St. Johannes sei aber so groß, dass die Abstände kein Problem seien.

Ansonsten wird wieder normal gefeiert: mit einem Konzert am Karfreitag, der Osterwache der Jugendlichen, der Osternacht, der Auferstehungsfeier auf dem Friedhof, dem Festgottesdienst und dem Emmausweg am Ostermontag am Ilsesee. Den Gläubigen ist freigestellt, ob sie eine Maske tragen wollen. "Wir freuen uns auf ein ganz normales, tolles Programm zu Ostern", sagt Sperber. Einen wichtigen Punkt des Gemeindelebens hat man schon vor dem Hochfest zurückbekommen: Nach zweijähriger Pause konnte das Seniorenfrühstück wieder stattfinden. 70 Besucher zum Wiederbeginn zeigen, dass es vermisst wurde.

Für seinen katholischen Kollegen Bernd Leumann war es eine große Freude, dass zum Gottesdienst der Schüler vor den Ferien die Kirche Maria unterm Kreuz mal wieder komplett voll war. Ansonsten feiern die Königsbrunner Katholiken das Fest weitgehend normal: Es gibt ein paar zusätzliche Gottesdienste, damit es nicht zu voll werden und man verzichtete am Gründonnerstag auf Fußwaschung und die Kommunion in beiderlei Gestalt. Ansonsten hofft Leumann auf ein schönes, harmonisches Fest.

Im Luitpoldpark in Schwabmünchen ist ein Osterweg aufgebaut

Auch in der Schwabmünchner Pfarrei St. Michael können Gläubige wieder gemeinsam Ostern feiern. Wie Pfarrer Christoph Leutgäb mitteilt, dürfen die Kirche voll besetzt sein. Allerdings werden Besucherinnen und Besucher gebeten, freiwillig Masken zu tragen. Dies sei ein geringer Preis für mehr Sicherheit, sagt Leutgäb angesichts der weiterhin hohen Inzidenz.

Am Karsamstag finden um 21 Uhr Gottesdienste in Klimmach und Mittelstetten statt - bei schönem Wetter im Pfarrgarten. Am Ostersonntag werden um fünf Uhr Messen in Schwabmünchen und Schwabegg angeboten. In Schwabmünchen können Gläubige sowohl am Sonntag als auch am Ostermontag um 9 und 10.30 Uhr Gottesdienste besuchen.

Am Ostersonntag organisiert das Kleinkinderkirchenteam der Pfarrei außerdem eine Kleinkinderkirche unter dem Motto "Ostern macht unser Leben hell". Beginn ist um 10.30 Uhr im Pfarrzentrum. Interessierte sollten eine FFP2-Maske tragen und sich vorab per E-Mail an kleinkinderkirchesanktmichael@web.de anmelden.

Bis Dienstag, 19. April, ist zudem ein Osterweg im Luitpoldpark aufgebaut. Die erste Station befindet sich zwischen dem Barfußparcours und der Hütte des Verschönerungsvereines. An vier Stationen können Familien und Kinder per QR-Code mehr über die Ostergeschichte erfahren. Es gibt eine Mitmachaktion, die Osterkörbchen können in der Kinderecke der Stadtpfarrkirche abgeholt werden.