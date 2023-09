Landkreis Augsburg

So groß ist der Einfluss von Social Media auf die Landtagswahl

Plus Kandidaten aus dem Landkreis Augsburg sind im Wahlkampf in sozialen Medien dauerpräsent. Warum das tatsächliche Potenzial aber bisher kaum ausgeschöpft wird.

Von Maximilian Gori

Kaum ein Tag vergeht, an dem Fabian Mehring von den Freien Wählern aus Meitingen nicht in sozialen Medien aktiv ist. Fast jeden Tag teilt er via Facebook oder Instagram Botschaften und politische Inhalte. Gleiches gilt etwa für Maximilian Deisenhofer von den Grünen aus Bobingen oder Carolina Trautner von der CSU aus Schwabmünchen. Man spürt, es ist Wahlkampf in Bayern. Bis zum 8. Oktober möchten sich die Kandidatinnen und Kandidaten für den Landtag gut präsentieren. Im Wahlkampf spielen die sozialen Medien eine große Rolle. Das zeigt sich auch im Verhalten der meisten anderen Parteien aus dem Landkreis. Doch viele Politikerinnen und Politiker begingen einen großen Denkfehler, mahnt ein Kommunikationswissenschaftler.

Dr. Michael Johann, Kommunikationswissenschaftler der Universität Augsburg, beschäftigt sich schwerpunktmäßig seit Jahren mit digitaler und politischer Kommunikation. Wenn es um die "strategische Nutzung sozialer Medien" gehe, müsse jedoch ein mangelhaftes Zeugnis ausgestellt werden, nicht nur in der Politik: "Gegenwärtig werden die sozialen Medien vielmehr als zusätzlicher "One Way"-Kanal genutzt. Dort findet sich kaum bis gar nichts Interaktives, es findet kein kommunikativer Austausch auf Augenhöhe statt. Wir haben hier also keine Wiederbelebung der früheren Kaffeehauskultur, in der interaktives, politisches Leben herrschte."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

