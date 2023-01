Landkreis Augsburg

vor 35 Min.

So gut waren die Kirchen in der Region während der Weihnachtszeit besucht

Plus Viele Austritte, wenig Besucher auch an Weihnachten: Viele Kirchen blieben in Deutschland zuletzt leerer als sonst. Im südlichen Landkreis gilt das aber nicht.

Von Adrian Bauer

Es geht wieder eng zu vor den Altären: Bei der Kindermette in der Kirche Maria unterm Kreuz in Königsbrunn sitzen die Kinder am Heiligen Abend dicht an dicht auf den Polstern ganz vorne vor dem Altarraum und verfolgen gespannt das Krippenspiel. Das Gotteshaus ist rappelvoll: Selbst auf der Empore stehen die Menschen auf der ganzen Länge des Geländers. Während bundesweite Medien von leeren Kirchen berichten, stellt sich in der Region die Sache anders dar: Im ganzen südlichen Landkreis freuen sich Pfarrer über Besucherzuspruch an Weihnachten, Silvester und Neujahr, der wieder an die Zeiten vor Corona anknüpft. Doch auch Ideen aus der Pandemie-Zeit werden noch angenommen.

