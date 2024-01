So kommen Gemeinden zwischen Lech und Wertach an Fördergelder

Bis 25. März können Gemeinden zwischen Lech und Wertach ihre Anträge stellen. Die Kleinprojekte sollen die Lebensverhältnisse der Landbevölkerung im Blick haben.

Die Arbeitsgemeinschaft der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) „Zwischen Lech und Wertach“ hat das Förderprogramm „Regionalbudget 2024“ gestartet. Ab jetzt können Kleinprojekte, die das jeweilige Integrierte Ländliche Entwicklungskonzepts (ILEK) umsetzen, in Orten mit bis zu 10.000 Einwohnern eingereicht werden. Die Orte müssen im Gebiet des ILE-Zusammenschlusses liegen. Und die Durchführung der Projekte darf noch nicht begonnen haben. Kleinprojekte sind Projekte, deren förderfähige Gesamtausgaben 20.000 Euro nicht übersteigen dürfen.

Privatpersonen, Gemeindeverwaltungen, Vereine und Unternehmen, die in den Mitgliedsgemeinden Amberg, Hiltenfingen, Hurlach, Igling, Lamerdingen, Langerringen oder Obermeitingen ansässig sind, können bis zum 25. März ihre Projektanfragen schriftlich einreichen. Die Förderung beträgt bis zu 80 Prozent der zuwendungsfähigen Nettokosten, maximal 10.000 Euro. Kleinprojekte mit einem Zuwendungsbedarf unter 500 Euro werden nicht gefördert.

Die Auswahl der Kleinprojekte erfolgt durch ein Entscheidungsgremium, das sich aus regionalen Vertretern aus dem Gebiet der ILE „Zwischen Lech und Wertach“ zusammensetzt. Förderfähig sind Kleinprojekte, die beispielsweise bürgerschaftliches Engagement unterstützen, die Lebensverhältnisse der ländlichen Bevölkerung verbessern oder der Sicherung von deren Grundversorgung zum Ziel haben.

Mehr als 271.000 Euro sind schon geflossen

Seit Start des Förderprogramms 2020 wurden bereits 41 Maßnahmen in der Region mit insgesamt rund 271.000 Euro gefördert. Im vergangenen Jahr sind zehn Maßnahmen im ILE-Gebiet umgesetzt worden. Dazu gehören unter anderem die Neugestaltung einer Hartplatzanlage in Langerringen, ein Beachvolleyball Platz in der Gemeinde Lamerdingen oder ein historischer Rundweg in Amberg.

Projekte müssen rasch umsetzbar sein



Ansprechpartner für konkrete Rückfragen zum Bewerbungsprozess ist Raphael Morhard, Umsetzungsbegleiter für die ILE „Zwischen Lech und Wertach“, Telefon 08231/606200, E-Mail info@ile-lech-wertach.de. Wichtiger Hinweis: Die Maßnahmen sollten schnell umsetzbar sein, da laut Förderrichtlinien bereits am 1. Oktober 2024 die vollständige Fertigstellung einschließlich der Abrechnung und Bezahlung erfolgt muss. (AZ)