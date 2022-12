Last-Minute-Geschenke: So läuft das Geschäft an Weihnachten

Plus Sind die Menschen angesichts von Inflation und knappen Kassen zurückhaltender beim Geschenkekauf? Das sagen Einzelhändler aus dem südlichen Landkreis.

Süßer die Kassen nie klingeln - das gilt im diesjährigen Weihnachtsgeschäft nur bedingt. Einzelhändler sprechen von einem "durchwachsenen" Geschäft. "Das Weihnachtsgeschäft läuft schleppender als sonst", sagt Johannes Eiler, Inhaber des Königsbrunner Hausgeräte- und Kaffeemaschinenladens. Allerdings habe man in den beiden Corona-Jahren gute Geschäfte gemacht. Jetzt laufe es eher verhalten. Die Kundenfrequenz sei geringer als in den letzten Jahren. Bei größeren Ausgaben seien die Kunden zurückhaltender geworden. Es gebe allerdings einen spürbaren Trend zur Nachhaltigkeit.