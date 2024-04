Landkreis Augsburg

18:30 Uhr

So leben Menschen im Landkreis Augsburg ohne Internet

Plus Einige Menschen aus dem Landkreis Augsburg kennen ein Leben fernab des Digitalen. Wie Millionen Deutsche verzichten sie auf das Internet. Das sind ihre Gründe.

Von Marco Keitel

Ein neues Hemd kaufen, Geld überweisen, sich mit Freunden und Verwandten austauschen - das alles ist für viele Menschen längst kein Grund, das Haus zu verlassen. Im Internet geht es mit einigen Klicks vom heimischen Sofa aus. Eine Möglichkeit, die die meisten Deutschen regelmäßig nutzen. Aber lange nicht alle. Mehr als drei Millionen Bürgerinnen und Bürger nutzen das Internet laut Statistischem Bundesamt überhaupt nicht. Was ist der Grund für ihren Verzicht auf die Netzwerke, die scheinbar so viele Aspekte des Alltags erleichtern?

Altmodisch wirkt das Haus von Isolde Förster in Wehringen nicht. Aber einen Computer oder ein anderes Gerät mit Internetzugang sucht man hier vergebens. Die 84-Jährige legt ein kleines schwarzes Tastenhandy auf den Tisch in ihrem Esszimmer. "Damit kann ich anrufen und SMS schreiben", sagt sie. Das genüge. "Das Essen, die Einladung - alles muss man mit der Welt teilen", sagt sie über Internetnutzer. Eine ihrer beiden Töchter mache das so, manche ihrer Nachbarinnen auch. Isolde Förster nicht. "Soll ich ein Blümchen fotografieren und in die Welt schicken?" An der Natur erfreue sie sich lieber selbst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen