Landkreis Augsburg

06:00 Uhr

So schätzen Mediziner die aktuelle Corona-Lage im Landkreis Augsburg ein

Plus Das Abwasserwassermonitoring zeigt es: Die Infektionszahlen steigen wieder an. Doch die Auswirkungen in der Region machen sich bislang kaum bemerkbar.

Die Urlaubszeit ist vorbei, die Schule hat nach den Sommerferien wieder begonnen, die Temperaturen sinken merklich und der Herbst hat zumindest kalendarisch begonnen. In dieser Jahreszeit häufen sich meist die Erkältungskrankheiten und wie das Abwassermonitoring des Gesundheitsamtes im Landratsamt zeigt, auch die Coronainfektionen im Augsburger Land.

Das Testen geht also wieder los. Wer sich unsicher fühlt, ob der Husten nur eine gewöhnliche Atemwegserkrankung ist oder vielleicht doch Covid, der greift schnell zum Test, der seit Monaten unbeachtet im heimischen Schrank liegt. Aber ist der eigentlich noch haltbar? Und schlägt er bei den neuen Varianten überhaupt an? Mediziner haben Antworten auf diese Fragen und schätzen die aktuelle Lage in der Region ein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

