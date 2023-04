So soll der Kiebitz im Wertachtal gerettet werden

Südlich von Augsburg haben 20 Prozent des schwäbischen Gesamtbestandes des bedrohten Wiesenbrüters eine Zuflucht gefunden. Wie der Kiebitz dort geschützt wird.

Vor allem im Süden des Augsburger Landes gibt es ihn noch, den Kiebitz. Spaziergänger können jetzt seine Rufe hören und zum Schutz des bedrohten Vogels beitragen. In den vergangenen Jahren kümmerte sich der Landschaftspflegeverband Landkreis Augsburg darum. In den Gemeinden Großaitingen, Hiltenfingen, Langerringen, Schwabmünchen und Untermeitingen wurden Schutzgebiete ausgewiesen.

63 Kiebitz-Paare im südlichen Kreis Augsburg gezählt

Allein im vergangenen Jahr wurden 63 Brutpaare von den ehrenamtlichen Ornithologen Alexander Klose, Johnny Fritzsche, Dietrich Peter und Willi Behringer betreut. Trotz des verspäteten Frosts im April und der langen anhaltenden Hitze und Trockenheit konnten Bruterfolge beobachtet werden. Etwa 20 Prozent des Gesamtbestandes der schwäbischen Kiebitzpopulation kommen im Wertachtal vor. Wie auch der Große Brachvogel oder das Braunkehlchen zählt der Kiebitz zu den Wiesenbrütern, obwohl er heute weniger in Wiesen als vielmehr in Äckern seine Nester anlegt. Der etwa taubengroße Vogel ist mit seiner auffällig abstehenden Schmuckfeder am Hinterkopf, dem grünlich schillernden Gefieder an der Oberseite und den namensgebenden „kie-wi“-Rufen unverkennbar.

Die bodenbrütenden Vögel bevorzugen offene und übersichtliche Landschaften, wie beispielsweise ebene Flusstäler. Optimal sind Flächen, auf denen Gelege und Jungvögel vor Räubern geschützt sind und ausreichend Nahrung vorhanden ist. Deshalb sollen laut Landschaftspflegeverband neue Feuchtmulden geschaffen und Gehölzarbeiten zur Senkung des Baumanteils durchgeführt werden. Möglich sei dies nur durch die gute Zusammenarbeit aller Akteure aus Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflegeverbänden. Auch in diesem Jahr sind die Wiesenbrüterberater wieder vor Ort unterwegs, um Brutpaare durch das Jahr zu begleiten, Nistplätze zu ermitteln und zu markieren, Verhandlungen mit den betreffenden Landwirten zu führen und den Bruterfolg zu dokumentieren.

Wie viele Kiebitz-Paare brüten?

Jetzt ist es spannend, wie viele Paare zur Brut schreiten. Der Kiebitz bevorzugt grundsätzlich eher Mais- als Getreideäcker, da er für die Brut offene und vegetationslose bis arme Böden nutzt und dort durch sein dunkles Federkleid bestens getarnt ist. Wird ein Nest entdeckt, sollen die Landwirte diesen Teil des Feldes nicht oder nicht gleich bewirtschaften. Dafür gibt es Geld und eine Plakette, die sie als „Wiesenbrüterfreundlicher Betrieb“ auszeichnet.

Kiebitz-Rettung: Das können Spaziergänger tun

Aber auch Spaziergänger können einen wichtigen Beitrag leisten. Um die Vögel während der Brut nicht zu stören, wird darum gebeten, Gebiete, die mit Hinweistafeln markiert sind, zu meiden oder zügig zu durchqueren, Hunde anzuleinen und auf den Feldwegen zu bleiben. Wer einen Kiebitz entdeckt, kann dies direkt beim Landschaftspflegeverband melden. Weitere Informationen zum Projekt und Kontaktmöglichkeiten unter www.lpv-landkreisaugsburg.de (AZ)

Lesen Sie dazu auch