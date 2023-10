Jetzt abstimmen: Welches ist das ausgefallenste Kürbisgesicht?

Die Redaktion sucht das ausgefallenste Kürbisgesicht im Augsburger Land - hier kommt eine schöne Auswahl. Mitmachen ist noch möglich.

Viele Leserinnen und Leser aus dem Landkreis sind unserem Aufruf gefolgt und haben Fotos ihrer ausgefallensten Kürbis-Kunstwerke geschickt. Kinder haben ihren Spaß beim Schnitzen der Gesichter, aber auch Mamas und Papas und Omas und Opas haben bei den Arbeiten geholfen. Und die sind definitiv vorzeigbar! Die schaurig-schönen Gesellen verdienen eine eigene Sonderseite, hat sich die Redaktion gedacht. Hier sind sie: niedliche Katzengesichter, blutverschmierte spitze Beißerchen und sogar Rübengeister.

23 Bilder Leservoting: Welches ist das ausgefallenste Kürbisgesicht im Landkreis? Foto: Collage AZ

Sie haben auch einen gruseligen oder lustigen Hauswächter geschnitzt? Dann schicken Sie uns noch bis Freitag, 3. November, 12 Uhr, ein Foto Ihres Kürbisgesichtes per E-Mail an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de oder redaktion@schwabmuencher-allgemeine.de. Bitte geben Sie dabei auch Ihre Adresse samt Telefonnummer an. Bei Fotos von Kindern bitte das Alter nicht vergessen. Per Abstimmung im Anschluss küren wir im dann die Kürbiskönige im Augsburger Land. Übrigens: Wer sein Bild hier nicht entdeckt, der findet es bestimmt ab Ende der Woche online in unserer Bildergalerie. (jkor)