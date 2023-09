Landkreis Augsburg

So wertvoll sind Bäume für die Städte im Landkreis Augsburg

Plus Zehntausende Bäume gibt es in Städten im Kreis Augsburg. Durch den Klimawandel werden sie wichtiger – auch wenn sie nicht die effektivsten Klimaschützer sind.

Von Marco Keitel

Sie spenden Schatten, reinigen die Luft und sind das Zuhause verschiedener Tiere: Bäume. Wer auf einem Spaziergang durch Königsbrunn, Neusäß oder Gersthofen alle Bäume zählen will, muss viel Zeit mitbringen. Denn in den größten Städten des Augsburger Landes gibt es Tausende davon. Pflanzen und Pflege lassen sich die Kommunen jährlich sechsstellige Summen kosten. Wieso es effektivere Methoden des Klimaschutzes gibt, Bäume aber eine wichtige Rolle bei der Anpassung an den Klimawandel spielen.

Laut Stephanie Detke, Leiterin des städtischen Betriebshofs, gibt es in Königsbrunn etwa 12.000 städtische Bäume. Knapp 9000 Bäume sind in Neusäß erfasst. Rund 5000 sind es laut Stadt-Pressesprecher in Gersthofen, dazu kommen noch Gruppen mit jeweils mehreren Bäumen. Mehr als 4000 gibt es in Bobingen. Für die Pflege sind meistens Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bauhöfe sowie bei Bedarf externe Firmen zuständig. Bei Bäumen in Privatbesitz sind es die Eigentümer. Insgesamt geben die Städte für das Pflanzen und die Pflege von Bäumen und anderem Grünzeug jeweils mehr als 100.000 Euro im Jahr aus. Geld, mit dem auch der Klimaschutz unterstützt wird. Denn Bäume nehmen das Treibhausgas CO 2 auf und setzen Sauerstoff frei. Damit wirken sie der Erderwärmung entgegen. Aber für den Klimaschutz bringen Solarparks und Fotovoltaik-Anlagen rein statistisch betrachtet mehr.

