So wird im Augsburger Land in den Mai gefeiert

Maibaumaufstellen, Maitänze, Maifeuer- und feiern: Was alles im südlichen Landkreis rund um den Maibaum los ist, zeigt ein Überblick.

Der Baum der Kolpingjugend vor dem Laurentiushaus wird zum 1. Mai feierlich aktualisiert. Graben Das Maibaumfest findet am Sonntag, 1. Mai, ab 10 Uhr auf dem Rathausplatz statt. Höhepunkt soll die Aufstellung eines neuen Maibaums sein. Die Musikkapelle und die Jugendkapelle spielen, und die Kinder des TSV Graben führen Darbietungen auf.

Der Burschenverein Großaitingen veranstaltet am Sonntag, 1. Mai, das Maifest auf dem Rathausplatz. Es gibt verschiedene Spezialitäten vom Grill und nachmittags Kaffee und Kuchen. Für die Kinder ist eine Hüpfburg aufgebaut, und es werden Kirchturmführungen angeboten. Für die musikalische Unterhaltung sorgt der Musikverein Großaitingen. Klosterlechfeld Am Franziskusplatz wird am Samstag, 30. April, ab 18 Uhr der Maibaum aufgestellt. Er wird bereits um 17.30 Uhr in einem kleinen Festzug vom Rathaus Klosterlechfeld zum Franziskanerplatz gebracht. Anschließend wird gefeiert. Es spielt der Musikverein Klosterlechfeld.

