Special Olympics: Welche Rolle Sport für die Gäste aus Mali spielt

Im Augsburger Land sind derzeit Sportlerinnen und Sportler aus Mali zu Gast. Wie es ihnen hier gefällt und warum sie Sport für die Inklusion für wichtig halten.

"Wir mögen es sehr hier. Überraschenderweise ist das Wetter nicht, wie wir es erwartet haben. Es ist trotzdem etwas kalt für uns, in Mali ist es normalerweise sehr heiß um diese Zeit", sagt Aissata Boubacar Maiga. Sie ist die assistierende Trainerin der Frauen-Basketball-Mannschaft für Mali für die Special Olympics. 22 Gäste aus dem westafrikanischen Mali sind den weiten Weg ins Augsburger Land gereist. Vier Tage verbringen sie hier, bevor sie zu den Special Olympics nach Berlin fahren.

Maigas Mannschaft sowie das Leichtathletikteam hätten eigentlich an diesem Tag trainieren sollen, wegen Verzögerungen beim Flug wurde dies aber einen Tag nach hinten verschoben. Das Training sei sehr wichtig für die Mannschaft, so die 31-jährige Trainerin. Hinter ihnen liegen bereits intensive Vorbereitungen in Mali. Die Trainingsbedingungen dort seien dabei nicht so gut wie hier, aber sie würden das Beste versuchen, sagt Maiga. Trainiert werde draußen. Schwer sei es manchmal, alle Athleten zum Training zu bekommen, weil manche weit weg leben würden und die Eltern oft nicht genügend Geld hätten, um die Kinder regelmäßig zu bringen. "Aber wir versuchen, ihnen dabei zu helfen", sagt die Trainerin. Sie kennt sich aus: Zwölf Jahre lang hat sie im Nationalteam gespielt, nun trainiert sie andere Athletinnen und Athleten. Angst, zu verlieren, habe sie aber nicht: "Gewinnen oder verlieren – Teil dieser Spiele zu sein, ist das Wichtigste für uns."

Einige der Sportlerinnen und Sportler sprechen Gebärdensprache

Teil von etwas sein zu können, das fasst den Gedanken von Inklusion gut zusammen. Denn darum geht es im Kern: Menschen mit Behinderung zu ermöglichen, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Hierbei ist es wichtig, Strukturen zu schaffen, die es auch ihnen ermöglichen, mitmachen zu können und sich nicht immer anpassen zu müssen. Das beginnt bei der Verständigung: Einige der Sportlerinnen und Sportler sprechen nur Gebärdensprache und sind daher auf einen Übersetzer angewiesen.

Symbolisch wird auf dem Host Town Festival schon mal feierlich eine Fackel entzündet. Foto: Marcus Merk



Insbesondere im Sport, bei dem es um körperliche Leistung geht, sind Menschen mit Beeinträchtigung oft ausgeschlossen. Daher wurden Veranstaltungen wie die Special Olympics ins Leben gerufen. Seit 1991 gibt es sie. Athleten aus aller Welt nehmen daran teil, dieses Jahr sind 7000 Athletinnen und Athleten aus etwa 190 Ländern vertreten, Wettkämpfe in 26 Sportarten werden ausgetragen. Die Veranstaltung bringt Menschen aus aller Welt zusammen, sowohl bei dem "Host Town Program" im Vorfeld als auch bei den Wettkämpfen selbst. Denn bei allem stehen Begegnung und Inklusion im Vordergrund.

"Sport ist eine Mikrogesellschaft, die zeigt, was in der Welt alles möglich ist"

"Sport zeigt die Werte von Zusammensein", glaubt Delegationsassistent Kouadio Dongoh. Er ist für die Koordination zwischen Delegation und den deutschen Veranstaltern zuständig. "Im Sport haben wir verschiedene kulturelle Hintergründe, hier wird alles zusammengewürfelt. Inklusion ist hier deshalb besonders wichtig. Für unsere Athleten ist es sehr schwer, in anderen Gruppen willkommen zu sein und teilzunehmen. Inklusion bringt ihnen Hoffnung und die Möglichkeit, Teil der Gesellschaft zu sein. Sport ist wie eine Mikrogesellschaft, die uns zeigt, was in der echten Welt alles möglich ist."

Das sieht auch der malische Athletentrainer Seydou Keita so: "Für Inklusion ist Sport das beste Mittel der Welt. Es erlaubt den Athleten, respektiert zu werden. Jeder in unserem Land respektiert sie nun wegen des Sports."

Die Region zeigt sich mit strahlendem Wetter von seiner besten Seite. Foto: Marcus Merk

In Mali werden Menschen mit Behinderung oft ausgeschlossen

Das ist nicht selbstverständlich – insbesondere in Mali haben Menschen mit Behinderung oft mit Diskriminierung und Vorurteilen zu kämpfen. Ihr Zugang zur Gesundheitsversorgung, Bildung, Sozialleistungen und Beschäftigung ist begrenzt. Oft werden Menschen mit Behinderung dadurch ausgeschlossen.

Sportler mit Beeinträchtigung zu sein, sei oft schwer, sagt Trainerin Maiga. Man müsse jedoch das Gute daraus nehmen und die Dinge positiv betrachten. Und sie erlebe, dass die Menschen dazulernen würden und es weniger Vorurteile gebe. Dass Sport hierbei eine tragende Rolle hat, erlebt sie auf jeden Fall: "Sport ist das mächtigste Instrument, um Menschen zusammenzubringen. Nicht nur für Menschen mit Beeinträchtigung oder ohne, sondern für alle, um Frieden zu bringen." Und sie wünscht sich: "Ich fände es schön, wenn die Special Olympics in meinem Land oder zumindest in Afrika stattfinden könnten. Und ich glaube daran, dass es passieren wird."

Die Athleten freuen sich auf die kommenden Tage und die Wettkämpfe in Berlin. Delegationsassistent Dongoh sieht in den Special Olympics auch die Chance für Deutschland: "Ich denke, dieses Spiel ist das Beste, was Deutschland passieren kann, um die Inklusion voranbringen. Auch hier gibt es Athleten mit Beeinträchtigungen, die Teil der Gesellschaft sein wollen – sie wollen ein anderes Leben haben, ein soziales Leben. Es ist Zeit für Deutschland, aufzuwachen und soziale Inklusion zu fördern."