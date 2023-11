Spenden, teilen, helfen: Das geht auch mit wenig Geld

In der Vorweihnachtszeit bitten viele Organisationen um Spenden. Zahlreiche soziale Projekte im Augsburger Land können aber auch ohne Geld unterstützt werden. Welche Angebote es gibt.

Am Martinstag am 11. November lernen schon die Kindergartenkinder, dass es wichtig ist, mit anderen zu teilen – zu geben, wenn man hat. Gerade in der Vorweihnachtszeit ist die Bereitschaft der Menschen groß, Geld zu spenden. Finanzielle Unterstützung sehen die Hilfsorganisationen besonders gerne. Die Kartei der Not zum Beispiel, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, unterstützt mit den Spenden unverschuldet in Not geratene Menschen aus der Region. Doch nicht jedem ist es möglich, bei hoher Inflation noch etwas vom hart verdienten Geld abzugeben. Für alle, die in erster Linie nicht monetär unterstützen wollen oder können, gibt es andere Möglichkeiten zu helfen, zu teilen oder Zeit zu schenken. Es finden sich zahlreiche Projekte in der Region, wie die folgende Auswahl zeigt.

Freiwilligenzentrum in Neusäß sucht dringend Fahrer

"Hilfe können wir immer und in sämtlichen Bereichen brauchen", sagt Ursula Meyer, die Leiterin des Freiwilligenzentrums in Neusäß. Besonders sei der Bedarf beim Fahrdienst gestiegen. Zwölf Fahrten in fünf Tagen seien zuletzt von den Senioren angefragt worden. Die Fahrten gehen in der Regel zum Arzt oder ins Krankenhaus, dafür steht ein behindertengerechter Neunsitzer zur Verfügung. "Es handelt sich tatsächlich nur um wichtige Fahrten. Wir bringen die Leute nicht zum Kaffeeklatsch", sagt Meyer. Mangels Mobilität seien die Seniorinnen und Senioren oft nicht mehr in der Lage, mit Bus oder Bahn zu fahren. Ein Taxi sei bei der häufig schmalen Rente aber viel zu teuer. Also wird der Freiwilligendienst gerufen. Ursula Meyer wäre froh, zusätzliche Freiwillige zu haben, die solche Fahrten übernehmen. "Dafür ist nur ein Führerschein, aber kein Personenbeförderungsschein nötig", erklärt sie.

Mobilität, auch im Alter, bringt der Seniorenfahrdienst in zahlreichen Gemeinden im Augsburger Land. Unter anderem in Neusäß werden zusätzliche Fahrer gesucht. Foto: Matthias Baumgartner (Archivbild)

Gesucht sind im Freiwilligenzentrum auch Familienpaten, die Mütter entlasten und mit den Kindern mal ein, zwei Stunden auf den Spielplatz gehen, mit ihnen Hausaufgaben machen oder Nachhilfe geben. Ebenso werden immer wieder Lesepaten an Kindergärten oder Grundschulen gesucht. Seit 2010 leitet Ursula Meyer das Freiwilligenzentrum. Was sie antreibt? "Ich bin fasziniert davon, wie gut es funktioniert, Menschen zusammenzubringen. Man gibt seine Zeit, aber man bekommt auch unheimlich viel zurück."

Sozialstation Schwabmünchen: Mittagessen für einsame Senioren

Andreas Claus leitet unter anderem die Sozialstation Schwabmünchen, ist Vorsitzender des Caritas-Verbands Schwabmünchen und Gründungsvater des Seniorenfahrdienstes in der Stadt und den Nachbargemeinden. Er weiß, wie geholfen werden kann, und nennt Beispiele: "Ab kommenden Jahr soll in der Begegnungsstätte in der Singoldstraße regelmäßig ein gemeinsamer Mittagstisch für einsame oder verwitwete Seniorinnen und Senioren stattfinden, damit sie wieder soziale Kontakte pflegen. Hierfür suchen wir noch Personen, die helfen, das Essen auszugeben."

Plätzchenbäcker sind in Schwabmünchen gefragt. Foto: Christin Klose, dpa (Symbolbild)

Fleißige Plätzchenbäcker sind derzeit ebenso gesucht: Der Bastelkreis St. Michael verkauft auf dem Schwabmünchner Weihnachtsmarkt Plätzchen zugunsten der Sozialstation. "Je mehr Plätzchen wir haben, desto besser, denn sie sind sehr gefragt", sagt Claus. Die Plätzchen müssen bis 27. November in der Sozialstation abgegeben werden.

Den Tafeln helfen mit einer Kleinigkeit für die Weihnachtstüten

Wer die Tafeln Schwabmünchen, Lechfeld und in Fischach unterstützen möchte, kann beim Weihnachtstütenpacken helfen. Oder Kleinigkeiten für diese Tüten spenden, die die Kunden und die Kinder am letzten Ausgabetermin vor Weihnachten erhalten. Das kann etwa ein Hygieneartikel sein (Shampoo oder Duschgel) oder lang haltbare Lebensmittel. "Wichtig ist, dass es sich nicht um leicht verderbliche Waren handelt", sagt Andreas Claus. Die Waren können an allen Ausgabeterminen direkt bei den drei Tafeln abgegeben werden. Oder am 19. November beim E-Center in Schwabmünchen und am 9. Dezember beim V-Markt, jeweils von 9 bis 13 Uhr. Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Tafeln werden ebenfalls in allen drei Orten gesucht.

Wer noch gut erhaltene Kleidung im Schrank hat, sie aber nicht mehr trägt, kann diese Stücke dem Bekleidungsgeschäft der Caritas namens "Klamotte" in Schwabmünchen spenden. Oder anderen Secondhandgeschäften wie den BRK-Läden in Schwabmünchen, Bobingen, Gessertshausen oder Gersthofen. Derzeit werden vor allem Winterjacken und Anoraks besonders für Kinder benötigt.

Eine besonders schöne Idee setzt die Pfarrei St. Michael in Schwabmünchen heuer erneut um: Adventswichteln für Senioren. Dafür werden noch Helfer gesucht, die den Senioren aus dem betreuten Wohnen und den Altenheimen mit drei kleinen Wichtel-Überraschungen die Vorweihnachtszeit versüßen.

Wunschbäume in vielen Städten und Gemeinden

Nicht nur wohltätige Organisationen und Pfarreien helfen. In der Vorweihnachtszeit haben auch Einzelhändler und Gewerbeverbände Ideen, wie sie sozial Schwächeren helfen können. So gibt es in Bobingen wieder einen Wunschbaum des Gewerbeverbandes auf dem Rathausplatz. Daran hängen Wünsche vor allem von Menschen, die in Pflegeheimen leben. Wer helfen will, nimmt sich einen Stern vom Baum, besorgt das Geschenk und gibt es bei den angegebenen Stellen ab. Von dort aus gelangt es zu demjenigen, der sich das Geschenkt gewünscht hat.

Bei der Zeitbörse Königsbrunn wird Zeit verschenkt

Ein interessantes Hilfsmodell gibt es schon seit vielen Jahren in Königsbrunn: die Zeitbörse. Da wird Zeit verschenkt. So backt Gerda zum Beispiel den Geburtstagskuchen für den kleinen Lukas, und im Gegenzug mäht die Mutter von Lukas den Rasen bei Gerda. Auch damit ist allen geholfen. Wer helfen will, egal ob als Fahrer fürs Freiwilligenzentrum oder als Plätzchenbäcker für die Sozialstation, meldet sich, vorab telefonisch, bei den entsprechenden Organisationen.