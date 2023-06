Spionage über dem Augsburger Land?

Alles Gute kommt von oben: Im Augsburger Land segelte jüngst ein ominöses Paket an einem Fallschirm auf die Erde.

Die Geschichten lägen auf der Straße, heißt es im Journalismus. Manchmal fallen sie auch vom Himmel. Wirklich. So wie jüngst, als plötzlich ein Paket an einem großen roten Fallschirm auf einer Wiese neben der Straße landete.

War es vielleicht ein Teil eines chinesischen Spionageballons? Denkbar wär's. Schließlich gab es in der vergangenen Woche beim Luftwaffenmanöver Air Defender auf dem Lechfeld einiges zu sehen. Oder war es vielleicht ein himmlischer Bote, der alle Stoßgebete erhört hat und eine Million Euro auf die Erde schickt, um den ehrlichen Finder zu belohnen? Wohl kaum mit Geld lässt sich aufwiegen, was tatsächlich in dem Paket steckte.

Schüler schicken Wetterballon in Stratosphäre

Es waren Messinstrumente eines Wetterballons, den Schüler des Meringer Gymnasiums am Vormittag losgeschickt hatten. Der Ballon war mehrere Kilometer aufgestiegen und dann ins Augsburger Land geflogen. Die Schüler hatten damit gerechnet, dass ihr Paket in der entgegengesetzten Richtung landet. Sie wollten sich schon vor den Toren Münchens auf die Suche machen, als dem Ballon die Puste ausging. Er fiel am Abend in sich zusammen, und am Fallschirm segelte das Paket bei Fischach zurück auf die Erde. Jetzt werden die jungen Forscher die wertvollen Aufzeichnungen der Instrumente auswerten und dann berichten.

