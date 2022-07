Splash-Mob fällt ins Wasser: Warum wir unsere Aktion absagen

Es wird keine Wasserparty mit den Feuerwehren im Landkreis Augsburg geben. Für die Absage der Aktion unserer Redaktion gibt es verschiedene Gründe.

Die Wellen schlagen hoch: Der geplante Splash-Mob, mit dem unserer Redaktion und mehrere Feuerwehren aus dem Landkreis für Abkühlung in dieser Woche sorgen wollen, erhitzt die Gemüter. In den Sozialen Medien erhielt die Wasserparty zuletzt viel Kritik.

In Hurlach im Landkreis Landsberg werde das Grundwasser knapp, gleichzeitig steige die Waldbrandgefahr und im Landkreis Augsburg werde "geplanscht", schrieb eine Leserin. Auch von einer Verschwendung von Ressourcen und von "Fehlverhalten" war die Rede. Die Fischereigenossenschaft Obere Zusam forderte, die Wasserparty abzusagen. Die Redaktion hat nach vielen Diskussionen entschieden, den Splash-Mob ausfallen zu lassen. Der Grund: Die Aktion könnte ein falsches Signal setzen und als Aufruf zur Wasserverschwendung missverstanden werden.

Wasserparty mit Feuerwehrübung verbinden

Geplant war, Kindern in der Hitze eine kleine Abkühlung zu bieten. Feuerwehren sollten ihre Übungen mit dem Wasserspaß verbinden. Die Feuerwehr Schwabmünchen wollte zum Beispiel mit einem Fahrzeug an den Platz südlich des Singoldsand Festivals kommen, das bei Waldbränden eingesetzt wird. "Die Aktion dient dazu, die Pumpe wieder laufen zu lassen. Wir müssen das Material sowieso immer wieder testen", sagt Kommandant Stefan Missenhardt.

Grundsätzlich sollte bei der Feuerwehr jedes Gerät einmal im Jahr überprüft werden. Allein in einem Fahrzeug kommt da viel zusammen. Vom Hebekissen bis zum Strahlrohr - oft sind es bis 100 Gerätschaften. Auch die Fahrzeuge der Feuerwehren müssen regelmäßig bewegt werden - freilich ohne Blaulicht und Martinshorn. Das könne auch mehrmals im Monat sein, erklärt Stefan Missenhardt. Bereits seit vielen Jahren wird zur Vermeidung von Standschäden am Fahrzeug, vor allem an den Reifen, eine Probefahrt alle 14 Tage von rund 30 Kilometern empfohlen, teilt das Landratsamt auf Nachfrage mit.

Eine Feuerwehr-Übung und Kinderspaß: Nach diesem Strickmuster hatte es Ende Juli 2019 eine sehr ähnliche Aktion in Gersthofen und Neusäß gegeben. Damals war die Freude groß - vor allem bei den Kindern.

Fischer befürchten "Notstand" an Gewässern

Aber die Zeiten haben sich geändert. Die Feuerwehren könnten in den kommenden Tagen und Wochen einen ganz anderen Noteinsatz haben: wenn es um Fischsterben in Gewässern wegen des sinkenden Sauerstoffgehalts durch die Hitze geht. Der Vorsitzende der Fischereigenossenschaft Obere Zusam, Stefan Zott, beschreibt den Zustand sämtlicher Fließgewässer im Augsburger Land und darüber hinaus als dramatisch. Sie befänden sich im "absoluten Notzustand". Zott: "Pegelstände, Abflüsse, Wassertemperaturen und Sauerstoffwerte bewegen sich teilweise in bis dato unvorstellbar kritischen Bereichen. Die gesamte Fauna und Flora an diesen Gewässern kämpft um ihr Überleben, der Einfluss auf das gesamte Ökosystem der Bäche und Flüsse und im Besonderen auf die ohnehin schon stark unter Druck stehende Artenvielfalt, ist enorm." Derzeit betrage die abfließende Wassermenge in der Zusam ein Drittel des durchschnittlichen Werts im Sommer.

Gewässer-Temperaturen sollen erfasst werden

Die Mitglieder der Fischereigenossenschaft Obere Zusam starten jetzt das Projekt "Zusamfieber". Damit soll die Wassertemperatur mit insgesamt 15 Datenloggern im Verlauf der Zusam zwischen Markt Wald und Altenmünster erfasst werden. Unterstützung gibt es von der Fischereifachberatung des Bezirks Schwaben und durch Fördergelder des Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Stefan Zott umschreibt den Einsatz der Genossenschafts- und Vereinsmitgliedern und naturverbundenen Menschen als unermüdlich. "Selbst wenn die Situation im Moment aussichtslos erscheinen mag, werden wir nicht aufgeben", sagt er.