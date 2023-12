Sprechstunden zu Betreuung und Vorsorge

Die Caritas bietet in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Augsburg Bürgersprechstunden zum Thema Betreuung und Vorsorge an.

Was passiert, wenn man durch Unfall, Krankheit, Behinderung oder im Alter nicht mehr in der Lage ist, sich um seine Angelegenheiten zu kümmern? In diesem Fall muss eine im Rahmen einer Vorsorgevollmacht bevollmächtigte Person oder eine gesetzlich bestellte Betreuung die persönlichen Interessen beispielsweise bei Fragen der Gesundheit, bei Wohnungsangelegenheiten oder in finanziellen Angelegenheiten vertreten. Wie man selbst auf die Gestaltung der rechtlichen Vertretung Einfluss nehmen kann, was Vorsorgevollmacht, Betreuungs- oder Patientenverfügung sind und was es für Fragestellungen im Zusammenhang mit der gesetzlichen Betreuung gibt, erläutern die Betreuungsvereine für Augsburg und Umgebung e. V., des Caritasverbandes für die Stadt und den Landkreis Augsburg e. V. und des Sozialdienstes katholischer Frauen e. V. in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Augsburg im Rahmen von kostenfreien Bürgersprechstunden. Diese finden im ersten Halbjahr 2024 an folgenden Terminen statt:

Bobingen , Treffpunkt Soziale Stadt , Pestalozzistraße 1, Donnerstag, 25. April, 16 bis 17.30 Uhr (telefonische Voranmeldung unter 0821 5704832);

Gersthofen , Begegnungsstätte „du & hier", Kirchstraße 12, Donnerstag, 21. März und Mittwoch, 26. Juni, 15 bis 17 Uhr (telefonische Voranmeldung unter 0821 312386);

Königsbrunn , Mehrgenerationenhaus, Bgm.-Wohlfarth-Straße 98, Mittwoch, 20. März und 26. Juni, 15 bis 17 Uhr (telefonische Voranmeldung unter 0821 5704832);

Meitingen , Betreuungsverein für Augsburg und Umgebung e. V., Hauptstraße 11, Montag, 15. Januar, 19. Februar, 18. März, 15. April, 13. Mai und 17. Juni , 13 bis 15 Uhr (telefonische Voranmeldung unter 08271 4264147);

Neusäß , Rathaus, Hauptstraße 28 (barrierefrei im Erdgeschoss), Donnerstag, 8. Februar und 13. Juni , 14 bis 16 Uhr (telefonische Voranmeldung unter 0821 312386);

Schwabmünchen , Zentrum für seelische Gesundheit des Caritasverbandes, Weidenhartstraße 31, (ab Mai Ferdinand-Wagner-Straße 3), Donnerstag, 1. Februar und 2. Mai, 15 bis 17 Uhr (telefonische Voranmeldung unter 0821 5704832);

Stadtbergen , Rathaus, Oberer Stadtweg 2, Dienstag, 6. Februar, 23. April und 18. Juni, 15 bis 17 Uhr (telefonische Voranmeldung unter Tel. 0821 312386);

Zusmarshausen , Haus Hildegundis, Am Kirchplatz 3, Donnerstag, 25. April , 15 bis 17 Uhr (telefonische Voranmeldung unter 08271 4264147).

Weitere Informationen gibt es bei der Betreuungsstelle im Landratsamt Augsburg unter Telefon 0821 3102 2480 oder im Internet unter www.landkreis-augsburg.de/betreuungsstelle. (AZ)