Stadtwerke Ulm sollen die Staudenbahn flottmachen

Der Neustart der Staudenbahn soll nach vielen Anläufen nun doch funktionieren. Der Augsburger Kreisausschuss hat nun eine weitere wichtige Weiche für das Projekt gestellt.

Die Staudenbahn liefert seit vielen Jahren Gesprächsstoff für die Verkehrspolitik in der Region. Wirklich Verwertbares ist dabei aber nicht herausgekommen, viele Initiativen verliefen im Sand. Das könnte sich nun mit einem Partner aus der Region ändern: Die Stadtwerke Ulm (SWU) wollen die Strecke zwischen Gessertshausen und Langenneufnach wieder flott machen und betreiben. Der Landkreis greift dem Unternehmen mit einer Bürgschaft unter die Arme.