Städte und Gemeinden organisieren ein Kulturfestival zu Märchen und Mythen

Plus Zum ersten Mal findet ein ortsübergreifendes Kulturfestival statt. Fünf Kommunen des Begegnungslandes Lech-Wertach beteiligen sich. Was alles geboten ist.

Ein Kulturfestival in der Region: Die Idee war bereits vor zwei Jahren entstand. Kulturschaffende und Verantwortliche setzten sich zusammen und erarbeiteten ein Konzept. Nun steht das Programm. Eine Woche dreht sich im Begegnungsland Lech-Wertach alles um Märchen, Mythen und Sagen. Unter dem Motto "Es war einmal …" laden die Kommunen Bobingen, Graben, Königsbrunn, Langerringen und Schwabmünchen an zwei Wochenenden im Mai zu Veranstaltungen ein.