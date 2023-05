Städtebauförderung: Diese Zuschüsse fließen im südlichen Landkreis Augsburg

Der Bund und Freistaat Bayern wollen attraktive Zentren im Land stärken. Dafür erhalten auch die Kommunen im südliche Landkreis Fördergelder.

Rund 1,25 Millionen Euro aus insgesamt drei Bund-Länder-Programmen erhalten die Kommunen im südlichen Landkreis Augsburg im Rahmen der Städtebauförderung. Das teilte die örtliche Stimmkreisabgeordnete im Bayerischen Landtag, Carolina Trautner, mit. Davon sind 408.000 Euro für den Stadtkern von Schwabmünchen und 300.000 Euro für die Bobinger Innenstadt vorgesehen. Königsbrunn erhält 210.000 Euro für sein Stadtzentrum, Graben, Klosterlechfeld und Untermeitingen jeweils 30.000 Euro. "Die Städte Bobingen und Schwabmünchen haben bereits in den vergangenen Jahren große Anstrengungen unternommen, um ihre Zentren attraktiv zu gestalten. Mit den neuen Förderzusagen können die eingeschlagenen Wege fortgesetzt werden. Zudem freut uns, dass Bobingen aus dem Programm für sozialen Zusammenhalt und auch die Lechfeldgemeinden gefördert werden", sind sich Trautner und Hansjörg Durz, Abgeordneter aus dem Deutschen Bundestag, einig.

Der Bund und der Freistaat Bayern wollen Innenstädte stärken

Insgesamt 195,3 Millionen Euro stehen in ganz Bayern für die Städtebauförderung in den drei Bund-Länder-Städtebauförderungsprogrammen "Sozialer Zusammenhalt", "Lebendige Zentren" sowie "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" für 429 Städte und Gemeinden zur Verfügung. Mit den Mitteln unterstützen der Bund und der Freistaat Bayern die Kommunen in den drei Bund-Länder-Programmen bei der baulichen Anpassung der städtischen Infrastruktur, die Wiedernutzung von Industrie-, Gewerbe- oder Militärbrachen und beim Erhalt und der Wiederbelebung von Gebäuden mit baukultureller Bedeutung. Aber auch Maßnahmen des Klimaschutzes sowie zur Anpassung an den Klimawandel fallen darunter. (AZ)