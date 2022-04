Stapelweise Lesestoff: Bücherflohmarkt in der Schwabmünchner Redaktion

Der Mai gehört der Literatur: Die Redaktion der Schwabmünchner Allgemeinen veranstaltet am 7. Mai einen Bücherflohmarkt.

Der Sommer steht vor der Tür: Wer sich für den Urlaub oder für den Freibadbesuch mit Lesestoff eindecken will, bekommt dazu Gelegenheit: Die Redaktion veranstaltet am Samstag, 7. Mai, einen Bücherflohmarkt.

Bücher gegen eine Spende für die Kartei der Not

Vor der Redaktion in der Bahnhofstraße in Schwabmünchen werden zwischen 9 und 12 Uhr Bücher gegen eine Spende für das Leserhilfswerk der Zeitung, die Kartei der Not, abgegeben. Es hilft Menschen in der Region, die unverschuldet in Not geraten sind - schnell und unkompliziert.

Die Bandbreite beim Bücherflohmarkt ist groß und reicht von sehr gut erhaltenen Romanen über Krimis bis hin zu Ratgebern für alle Lebenslagen. Angeboten werden auch Kochbücher oder Kinder- und Jugendliteratur. Sicherlich gibt es auch die ein oder andere Entdeckung zu machen.

Die Bücher sind vorsortiert und werden dann auf einer langen Tafel angeboten. Wer Bücher spenden will, kann sie in der kommenden Woche jeweils vormittags ab 9 Uhr in der Redaktion abgeben. Sollte das Wetter am 7. Mai nicht mitspielen, dann wird der Benefizflohmarkt verschoben.

Im Mai gibt es eine Themenwoche zum Buch in der Schwabmünchner Allgemeine

Das Buch wird auch ab Montag wieder Thema der Lokalausgabe sein. Es geht zum Beispiel um Bücher-Telefonzellen, digitale Medien zum Ausleihen, einen Illustrator oder auch um die Frage, wie freie Autoren einen Verlag finden können. Ein bekannter Autor wird außerdem berichten, was für ihn die Leidenschaft fürs Schreiben bedeutet und wo sie ihren Ursprung hat. Auch ein Handwerk, das mit dem Buch zu tun hat, wird vorgestellt: Ein Buchbinder berichtet über seine Arbeit und erklärt, wie Bücher und Papierwaren wie Karten, Mappen oder Alben entstehen.