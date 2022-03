Landkreis Augsburg

Start-up Fudi liefert regionale und biologische Ware an die Haustür

Gründerin Diana Eberl holt früh morgens die Ware direkt beim Erzeuger ab - und fährt sie oft am selben Tag zu den Kunden.

Plus Diana Eberl und Michael Fuhrmann haben sich ihren Traum erfüllt: Sie gründeten in Königsbrunn das Start-up Fudi. Wie der "Online-Hofladen auf Rädern" angerollt ist.

Von Paula Binz

Diana Eberls Arbeitstag beginnt um vier Uhr morgens. Dann fährt sie mehrere Bauernbetriebe im Umkreis von Augsburg ab. Mit frischem Obst und Gemüse im Gepäck geht es anschließend zur Metzgerei und zum Bäcker. Gegen sieben Uhr ist die junge Unternehmerin von ihrer ersten großen Fahrt zurück. Mittags springt Eberl dann wieder in den Transporter. Denn die abgeholten Produkte werden noch am selben Mittag an die Haustüren der Kunden geliefert.

