vor 32 Min.

Reaktivierung der Staudenbahn: Jetzt werden Bodenproben genommen

Plus Die Reaktivierung der Strecke zwischen Gessertshausen und Langenneufnach nimmt Fahrt auf. Kommende Woche wird der Bahndamm untersucht.

Von Maximilian Czysz

Seit vielen Jahren wird über die Staudenbahn geredet. Jetzt wird es konkret: Ab Mitte Dezember untersuchen Spezialisten den Untergrund der Bahn, die ab 2027 wieder im Stundentakt zwischen Gessertshausen und Langenneufnach fahren soll.

An über 200 Stellen entlang der rund sieben Kilometer langen Bahnstrecke wird bis zu acht Meter tief geschürft, gebohrt und sondiert. Der Hintergrund ist klar: Um Gleise, Bahnsteige und Fahrleitungsmasten planen zu können, muss die Beschaffenheit des Bahndamms und des Untergrunds untersucht werden. Während der insgesamt gut fünf Wochen dauernden Untersuchung wird ein Spezialbagger auf Schienen mit Anhänger die notwendigen Geräte transportieren. Die gewonnenen Proben des Gleisschotters und des Bodens werden in einem Labor ausgewertet. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen dann in ein Gutachten, das Aufschluss über die Bodeneigenschaften gibt. Klar werden soll letztlich, was für den Bau einer soliden Bahnanlage nötig ist.

