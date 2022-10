Steigende Corona-Zahlen: Mit oder ohne Maske?

Plus Die Corona-Inzidenzen klettern nach oben, bald findet das Leben wieder vermehrt drinnen statt. Kommt die Maskenpflicht zurück?

Die Inzidenzen steigen: Soll bayernweit wieder eine Maskenpflicht in Innenräumen eingeführt werden? Ministerpräsident Markus Söder und Gesundheitsminister Klaus Holetschek sagen Nein. Welche Maske wo Pflicht ist und was Vertreter von Schulen, Gesundheitseinrichtungen und Einzelhandel im Landkreis dazu sagen.