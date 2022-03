Landkreis Augsburg

06:30 Uhr

Steigende Energiepreise machen Unternehmen im Landkreis zu schaffen

Das Aquamarin in Bobingen hat langfristige Verträge abgeschlossen, sodass keine höheren Eintrittspreise wegen steigender Energiekosten zu erwarten sind.

Plus Ob Trevira oder Girr Logistics: Viele Unternehmen im südlichen Landkreis stehen wegen der steigenden Energiepreise vor großen Problemen.

Von Norbert Staub

Die Preise für Strom, Gas und Benzin explodieren. Nicht nur Privathaushalte müssen damit kämpfen, sondern auch viele Unternehmen im Augsburger Land bringen die gestiegenen Kosten in die Bredouille. So müssen die Lechstahl-Werke in Meitingen ihre Produktion vorübergehend stoppen und die Öfen wegen der hohen Strompreise stilllegen. Wir haben bei Firmen im südlichen Landkreis nachgefragt.

