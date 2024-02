Steigende Preise: Ist bei den Brauereien Hopfen und Malz verloren?

Plus Steigende Preise treffen auf sinkenden Umsatz: Brauereien im Landkreis Augsburg hatten ein schweres Jahr. Was die Bierbrauer für die Zukunft planen.

2023 war für die Brauereien in Deutschland ein historisch schlechtes Jahr. Der Bierabsatz ist gesunken. Das bekamen auch die Brauer im Augsburger Land zu spüren.

Das Jahr sei herausfordernd gewesen, sagt Leopold Schwarz von Schwarzbräu in Zusmarshausen. Gründe für den Umsatzrückgang sieht er in der "multiplen Krise" mit ihren wirtschaftlichen Auswirkungen. Sie hätte die Verbraucherstimmung und das Konsumverhalten beeinflusst. "Hinzu kamen branchenspezifische Herausforderungen wie gestiegene Rohstoffpreise und Lieferengpässe, die unsere Produktionskosten bis heute markant erhöht haben. Speziell Energie ist hier ein Thema", sagt Schwarz.