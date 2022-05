Streiche und Harmonie unterm Maibaum: Der 1. Mai im südlichen Landkreis

Plus Im südlichen Landkreis Augsburg wird friedlich in den 1. Mai gefeiert. Doch ein vermeintlicher Freinachtsscherz hat Folgen für zwei Jugendliche.

Das Klopapier hängt über dem Gartenzaun und Mülltonnen sowie Gartenmöbel stehen neben den Maibäumen: So präsentierten sich die meisten Städte und Gemeinden im südlichen Landkreis Augsburg am Sonntagmorgen. Ein vermeintlicher Scherz ging allerdings ziemlich daneben.