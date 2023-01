Streit um Feuerwerk endet in Klosterlechfeld in einem großen Krach

In vielen Orten wurde das neue Jahr intensiv mit Feuerwerk begrüßt. Das führte im Landkreis Augsburg auch zu Zwischenfällen. In Klosterlechfeld flogen Steine.

In Klosterlechfeld was das Feuerwerk Anlass für einen handfesten Streit. In der Silvesternacht gegen 0.10 Uhr gerieten in der Gartenstraße zwei Nachbarschaftsparteien aneinander.

Grund für die Auseinandersetzung war das Silvesterfeuerwerk, das eine 41-Jährige Frau mit ihrem sechs Jahre älteren Mann auf der Straße abbrannte. An diesem störte sich offenbar eine 78-jährige Nachbarin. Sie griff zum Gartenschlauch und spritzte auf das Feuerwerk und die Eheleute. Daraus entwickelte sich zunächst eine verbale Auseinandersetzung, bei der sich auch der 84-Jährige Ehemann beteiligte. Doch damit nicht genug.

Streit um Feuerwerk in Klosterlechfeld

Der verbale Streit eskalierte und endete in einer handfesten Auseinandersetzung, bei der auch faustgroße Steine geworfen wurden. Die beiden Frauen wurden laut Polizeibericht bei der Auseinandersetzung nicht verletzt. Die beiden Männer erlitten leichte Verletzungen.

Im Bereich der Polizeiinspektion Bobingen blieb es in der Silvesternacht ebenfalls vergleichsweise ruhig. Auffällig waren lediglich vier Sachbeschädigungen: An Autos wurden die Seitenscheiben eingeschlagen. (AZ)