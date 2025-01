Stresstest für die gelbe Wertstofftonne

Ein erster Stresstest für die neue Wertstofftonne: In Teilen des Landkreises kamen viele geleerte Tonnen am Dienstag gehörig ins Schwanken. Das lag weniger am fehlenden Inhalt als am Wetter. Laut Deutschem Wetterdienst fegten Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 Stundenkilometern aus westlicher Richtung übers Land. In Schauernähe wurde es noch ungemütlicher: Böen mit bis 80 Stundenkilometern waren möglich.

Gegenwind und stürmische Zeiten

Die ein oder andere Wertstofftonne hielt dem Gegenwind nicht stand und kippte um. Aber Gegenwind kennt die Tonne bereits. Denn in den vergangenen Monaten wurde immer wieder über die Größe der Behältnisse diskutiert. Auch der Gelbe Sack, der in einigen Wochen Vergangenheit sein soll, bekam immer wieder Gegenwind. Es ging unter anderem um die Öko-Bilanz und nicht zuletzt um die Reißfestigkeit des Materials. Beim ersten Sturm purzelten die Säcke über die Straße und rissen auf. In der Folge wehten Verpackungen über die Straße. Jetzt sind die stürmischen Zeiten vorbei. Aber stürmisch bleibt es trotzdem: Meteorologen gehen davon aus, dass es ab Donnerstag mit Schnee und Wind wieder ungewmütlich wird.