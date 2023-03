Sturm: Kaum Schäden im südlichen Landkreis

Bis auf kleinere Vorkommnisse hat der Sturm in den vergangenen zwei Tagen kaum Schäden verursacht.

Viele Menschen haben das Wetter am Mittwoch und Donnerstag gespürt: Der Föhn und der damit verbundene Luftdruckunterschied bescherte vielen Kopfschmerzen. Dazu gab es einen Sturm. Zweige und Äste knickten ab. Auf der Straße zwischen Schwabmünchen und Graben musste die Polizei am Donnerstag gegen 4.45 Uhr einen Ast von der Straße räumen. In der Landsberger Straße in Königsbrunn wurde ein Schild auf die Straße geweht. Größere Schäden sind nicht bekannt. Mit den stürmischen Böen ist am Wochenende Schluss: Am Samstag weht laut Wetterbericht auf dem Lechfeld nur noch ein böig auffrischender Wind. (mcz)

Lesen Sie dazu auch