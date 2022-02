Sturmtief "Roxana" wirft Ampel in Königsbrunn um

Sturm, Regen und Schnee: Roxana fegt in der Nacht auf Montag über Deutschland. Auch im Landkreis Augsburg gibt es Schäden.

Das Sturmtief Roxanna schüttelte auch das Augsburger Land durch. In der Königsbrunner Brunnenstraße wirbelte ein Holzteil einer Baustelle durch die Luft und landete auf einem Auto. In der Guldenstraße lösten sich am Sonntagabend mehrere Werbeplakate. Die Sturmböen ließen in der Nacht nicht nach, sondern wurden noch stärker.

Fußgängerampel in Königsbrunn wird umgeworfen

Gegen 22 Uhr wurde am Königsbrunner Rathaus eine mobile Fußgängerampel umgeworfen. Das teilte die zuständige Polizeiinspektion in Bobingen auf Nachfrage mit. Im Bereich der Schwabmünchner Inspektion wurden in der Nacht keine Schäden gemeldet. Einzig der gefallene Schnee habe am Montagmorgen den ein oder anderen Autofahrer überrascht, als er es mit zum Teil glatten Straßen zu tun bekam.

Die Feuerwehr in Schwabmünchen hatte in der Nacht ebenfalls keine Einsätze. Sie wurde erst am Morgen gerufen, um in einem Garten in Schwabmünchen einen umgeknickten Baum zu beseitigen.

Neue Wetterwarnung für die Region

Der Deutsche Wetterdienst gab eine neue Wetterwarnung für den Montag heraus. Bis 18 Uhr müsse mit neuen Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 und 60 Stundenkilometer gerechnet werden. In exponierten Lagen könnten die Böen eine Geschwindigkeit von 70 Stundenkilometern erreichen. In Lagen oberhalb von 600 Meter sei gebietsweise mit Glätte zu rechnen.

