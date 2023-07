Tafeln im Landkreis Augsburg: Brauchen die Helfer jetzt selbst Hilfe?

Die Tafeln sind für zahlreiche Menschen im Landkreis Augsburg eine wichtige Unterstützung. Eine Einrichtung stößt nun an ihre Grenzen - der Grund dafür ist ungewöhnlich.

Die Lage sei "angespannt", sagt Peter Reidel, der Anfang 2021 die Fischacher Tafel ins Leben rief. Schuld daran sind unter anderem veränderte Abläufe im Einzelhandel. Seit der Corona-Pandemie wird im Einzelhandel genauer kalkuliert und weniger Vorrat angelegt. Wegen der reduzierten Warenmenge bleibt unter dem Strich auch weniger für Hilfsorganisatoren und damit für Bedürftige übrig. Peter Reidel möchte sich trotzdem nicht beklagen. Das Verhältnis zu den Partnern sei gut. "Wir bekommen hier kostenfreie Unterstützung und sind sehr dankbar. Unsere Partner haben nun einmal mit den gestiegenen Preisen und den Auswirkungen der Pandemie umzugehen." Das führe aber auch dazu, dass von jedem Partner oft nur noch die Hälfte der früheren Warenspende für die immer mittwochs stattfindende Ausgabe zur Verfügung stehe.

Mit Geldspenden versucht die Fischacher Tafel, Waren zuzukaufen. "Aber es bleibt eine Herausforderung", sagt Reidel. Der Bedarf sei durch die ukrainischen Flüchtlinge und durch Flüchtlinge anderer Nationen größer geworden. Auch der Altersdurchschnitt der 40 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tafel macht Reidel Sorge. Es fehle an Fahrern, die körperlich beim Beladen des Transporters anpacken können.

Helfer der Tafeln im Augsburger Land sind überwiegend älter

Bei der Meitinger Tafel sieht es ähnlich aus. Der Geschäftsführer der Meitinger Sozialstation, Jürgen M. Werner, kann auf etwa 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurückgreifen – ebenfalls überwiegend ältere Semester. Gegenwärtig liege die Zahl der Kunden und Kundinnen bei 80, Tendenz steigend. Den Mangel durch das Zukaufen von Lebensmitteln auszugleichen, gestalte sich als problematisch.

Weniger Waren, immer mehr Leute

Nur die Lechfelder- beziehungsweise Schwabmünchner Tafel, die gemeinsam mit Fischach und Meitingen dem Caritas-Verband Schwabmünchen angehört, hält sich laut ihres Leiters Peter Wyss etwas besser. Die Herausforderungen seien die Gleichen wie in Fischach und Meitingen. Weniger Waren, mehr Leute, insbesondere durch Zuwanderung. Dennoch "spielt es sich gerade wieder ein", sagt Wyss. Die Waren werden zweimal in der Woche ausgegeben. Das biete mehr Handlungsspielraum. Fünfköpfige Familien seien sogar dazu berechtigt, an beiden Ausgabetagen teilzunehmen.

Die Tafel hilft momentan 111 Haushalten in Schwabmünchen. Für 25 Familien, die entweder wegen ihres Alters oder einer Behinderung nicht selbst zur Ausgabe kommen könnten, wird zudem ein Bringdienst angeboten. Dabei unterstütze sie die Kolpingfamilie. Auf 50 permanente Helferinnen und Helfer lasse sich gegenwärtig bauen. Gerade zur Corona-Zeit hätten auch viele junge Menschen helfen wollen.

Lesen Sie dazu auch