Landkreis Augsburg

vor 53 Min.

Tag der Logistik im Kreis Augsburg: "Ein Roboter kann nicht wühlen"

Hier ist reichlich Platz: viele Regale, ein paar Mitarbeiter und die Besuchergruppe unserer Redaktion bei Amazon in Gersthofen.

Plus Am Tag der Logistik öffnen Unternehmen wie Andreas Schmid Logistik in Gersthofen ihre Tore. Leser und Leserinnen blicken bei Amazon hinter die Kulissen.

Wie kommt mein Amazon-Paket eigentlich zu mir nach Hause, wer sorgt für das frische Gemüse im Supermarkt und ist Logistik spannend genug, um es zu studieren? Kürzlich war der bundesweite Tag der Logistik: Zahlreiche Unternehmen im Augsburger Land öffnen ihre Tore und präsentieren ihre vielfältigen Tätigkeiten, Berufsbilder und Ausbildungsmöglichkeiten.

Auf einer Größe von 28 Fußballfeldern werden im Amazon-Logistikzentrum in Graben rund 15 Millionen Artikel gelagert. Der Online-Versandhändler ist mit 2300 Mitarbeitern in Graben einer der größten Arbeitgeber der Region. "Ich bestelle eigentlich alles im Internet", sagt Brigitte Maiosi aus Untermeitingen, die hinter die Kulissen schaut. Die erste Offenbarung: Alle Amazon-Zentren sind nach dem nächstgelegenen internationalen Flughafen benannt. Wer in der Region ein Amazon-Paket öffnet, liest MUC 3 auf dem Etikett, wenn es aus Graben kommt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen