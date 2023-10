Tankbetrüger soll Sprit für 55.000 Euro ergaunert haben

Plus Ein 34-jähriger Mann aus dem Landkreis Augsburg hat im großen Stil an Tankstellen betrogen. Seine Masche war vergleichsweise einfach.

Tanken ist teuer. Das brachte einen 34-Jährigen aus dem Landkreis auf eine Idee. Er bestellte unter falschem Namen eine Tankkarte im Internet. Damit wird eine Betankung nicht sofort bezahlt, sondern monatlich per Lastschrift vom Konto abgerechnet. Das nutzte der Mann aus. Er bot auf Online-Plattformen die Betankung von Fahrzeugen für einen Literpreis von einem Euro an. Einer seiner ersten Kunden war ein 32-Jähriger aus Augsburg. Nach dem Tanken vereinbarten die beiden, dass der Augsburger sich um neue Kunden kümmern solle, dafür bekäme er dann Benzin umsonst.

Das Geschäft begann zu florieren. Nach Absprache erschien der 34-Jährige an verschiedenen Tankstellen in der Region und betankte mit der erschlichenen Tankkarte der Reihe nach die Fahrzeuge seiner Kunden. Bei der Gerichtsverhandlung vor dem Augsburger Schöffengericht wurde erwähnt, dass dabei sogar einmal eine Tankstelle "leer getankt" worden sei. Zu den Tankaktionen wurde der Angeklagte von seiner Freundin (28) gefahren. Denn der 34-Jährige besitzt wegen verschiedener Delikte keinen Führerschein.