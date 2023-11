Tanz, Theater, Poetry Slam: Tipps fürs Wochenende im Augsburger Land

Eine weitere Hubertusmesse unter Leitung von Kurt Pascher und mit musikalischer Gestaltung durch die "Weisenbläser" findet in der Wallfahrtskirche Violau statt. Beginn ist am Samstag um 18 Uhr.

Leonhardiritt: Zu Ehren des heiligen Leonhard von Limoges wird um 9.30 Uhr in Oberschöneberg der traditionelle Leonhardiritt veranstaltet. Start ist um 9.30 Uhr bei der Kirche St. Ulrich.

Orgelmusik und Gedichte: In der Pfarrkirche Kutzenhausen präsentieren Angela Schmid und Stefan Wolitz am Sonntag ab 18 Uhr unter dem Motto "In Paradisum!" Orgelmusik und Gedichte.