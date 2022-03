Landkreis Augsburg

vor 17 Min.

Tipps der Polizei: So schützen Sie sich vor Betrügern

Plus Telefonbetrüger schlagen immer häufiger zu. Die Verbrecher lassen sich regelmäßig neue Tricks einfallen, sodass es jeden treffen kann.

Von Maximilian Czysz

Fast jeden Tag passiert's: Kriminelle erschleichen sich am Telefon mit üblen Tricks Geld. Vor wenigen Wochen traf es eine 82-jährige Frau aus Schwabmünchen. Eine Unbekannte hatte sich bei der Seniorin am Telefon gemeldet und sich als Polizeibeamtin ausgegeben. Sie überredete die 82-Jährige, insgesamt 10.000 Euro zu einer angeblichen Überprüfung einem Kollegen zu übergeben. Wenig später erschien ein junger Mann an der Wohnungstür der 82-Jährigen und nahm das Geld entgegen. Erst als der Mann wieder verschwunden war, kamen der Frau Zweifel. Welche Maschen es gibt und was man dagegen tun kann, weiß die Polizei.

