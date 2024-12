Tipps für Weihnachtsgeschenke auf den letzten Drücker

Die Goldschmiede Winter in Schwabmünchen empfiehlt Hochwertiges. Schon seit 150 Jahren wird hier Schmuck angefertigt. Dabei legt Inhaberin Johanna Winter viel Wert auf langlebige Qualität. Sie verweist dabei auf Brillanten, welche in verschiedenen Fassungen im Haus handgefertigt werden. Verzichtet wird auf Rohdiamanten aus dem Labor. Daneben empfiehlt sie Farbsteine wie den Saphir als Wunder der Natur. Im Vergleich zu Modeschmuck ist diese lokal gefertigte Handwerkskunst auf Langlebigkeit ausgerichtet und wird häufig sogar vererbt.

In Schwabmünchen gibt es neben Büchern auch Hochprozentiges

In der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen findet man Besonderes zwischen all den Büchern. Inhaber Hans Grünthaler führt auch feine Spirituosen einer bayrischen Destillerie. Vertrieben werden neben Gin und Rum auch Whiskeys. Die Herstellungsorte liegen im Süden von Bayern. Daneben werden auch Veranstaltungstickets als Geschenk empfohlen.

Icon Vergrößern Neben Büchern gibt es in der Buchhandlung Schmid als Geschenkmöglichkeit auch Hochprozentiges. Foto: Isabell Zacher Icon Schließen Schließen Neben Büchern gibt es in der Buchhandlung Schmid als Geschenkmöglichkeit auch Hochprozentiges. Foto: Isabell Zacher

Vielleicht lassen aber auch Schokoladenkuchen und Pralinen die Herzen unter dem Weihnachtsbaum höherschlagen. Petra Mühler von der Chocolaterie Café Müller empfiehlt individuell zusammengestellte Weihnachtsboxen. Diese können mit allerlei Dingen bestückt werden. Von Bruchschokolade, über hausgemachten Schokoaufstrich, bis zu Gewürzen und Kaffee. Natürlich gibt es auch Weihnachtsgebäck. Gutscheine können ebenso bestellt werden und sind in Königbrunn und Schwabmünchen einlösbar. Dazu zählt auch das Café. Auch hier wird alles lokal und von Hand gefertigt.

Icon Vergrößern In der Chokolaterie Café Müller findet man viel Auswahl bei der Zusammenstellung für Geschenkeboxen. Foto: Isabell Zacher Icon Schließen Schließen In der Chokolaterie Café Müller findet man viel Auswahl bei der Zusammenstellung für Geschenkeboxen. Foto: Isabell Zacher

Weitere Geschenke lassen sich bei Michaela Franz im Tee- und Gewürzparadies in Königsbrunn finden. Der Laden führt Tees und Gewürze, aber auch Kosmetik, Bienenwachskerzen und Trockenfrüchte. Dort empfiehlt man einen Geschenkkorb individuell zusammenstellen zu lassen. Dies verringert laut Franz das Risiko, dass Geschenke unter dem Tannenbaum schlecht ankommen. Auch Gutscheine gibt es hier zu kaufen.