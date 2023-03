Landkreis Augsburg

vor 48 Min.

Tipps fürs Smartphone: Wie man sein Handy am besten auflädt

Immer wieder muss Michael Ostenberger schadhafte Akkus in Handy austauschen.

Plus Wie schont man seinen Akku am Handy? Wie lädt man das Smartphone am besten auf? Ein Fachmann aus dem Landkreis Augsburg gibt wertvolle Tipps.

Von Uwe Bolten

Kabel ins Handy, Stecker in die Dose und los geht's: Woche für Woche wird das Handy geladen. Aber wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt für Akkus?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen