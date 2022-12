Landkreis Augsburg

18:00 Uhr

Christbaum in Flammen: Promis erzählen von Tops und Flops an Weihnachten

Plus Mal war's ein Volltreffer, mal ein Reinfall: Was an Weihnachten so alles passieren kann – davon erzählen neun Persönlichkeiten aus dem Augsburger Land.

Schwedisches Buffet, tolle und grässliche Geschenke oder eine Nacht in der Ausnüchterungszelle: Zu Weihnachten kann allerhand passieren – davon erzählen Prominente aus dem Landkreis Augsburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen