Droht wegen der Trockenheit ein Wassermangel im Landkreis Augsburg?

Plus Seit Wochen hat es nicht mehr anhaltend geregnet im Augsburger Land. Die Natur leidet, die Grundwasserstände sinken, Experten sind besorgt. Droht ein Extremsommer mit Dürre?

Das sonnige Wetter zum Frühlingsanfang macht gute Laune. Doch Expertinnen und Experten sind besorgt: In den vergangenen Wochen hat es kaum geregnet. Das macht sich auf den Feldern bemerkbar. Zudem sinken die Grundwasserstände seit Jahren - auch im Augsburger Land. Die anhaltende Trockenheit könnte die Situation verschärfen.