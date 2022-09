Trotz Polizeikontrollen: Elterntaxis wird es immer geben

Plus Elterntaxis sind oft gut gemeint, aber meistens gefährlich. Für sie könnte es eine Lösung geben.

Über Elterntaxis lässt sich streiten. Sie sorgen vor Schulen oft für gefährliche Situationen, wenn sie zum Beispiel Gehwege blockieren oder in zweiter Reihe halten. Außerdem stellt sich die Frage: Müssen Erwachsene ihre Kinder wirklich tagtäglich bis vor die Schultüre kutschieren?