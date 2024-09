Türkgücü Königsbrunn in der Krise: Kippt das Derby die Stimmung zum Guten?

Das Wochenende lief für die Südvereine unterschiedlich. Während Landesligist Schwabmünchen erstmals einen Punkt aus Oberweikertshofen mitnimmt, verliert Türkgücü Königsbrunn erneut. Dafür ist Aufsteiger Lagerlechfeld zu Hause eine Macht und gewinnt wieder. Das bringt Spannung in die Liga, denn bereits am kommenden Mittwoch stellt sich im Derby Sorgenkind Türkgücü beim Heimgiganten Lagerlechfeld vor. In der Kreisliga kann nur Langerringen überzeugen.

Christian Kruppe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis