Turnhallenausbau und Kitas kosten Untermeitingen einiges

Welche Bauvorhaben Untermeitingens Bürgermeister Simon Schropp im nächsten Jahr angehen möchte.

Ausgaben in Millionenhöhe beschäftigen derzeit den Finanzausschuss in Untermeitingen und die Verabschiedung des neuen Haushalts für das Jahr 2024 steht an. Dabei ist Bürgermeister Simon Schropp stolz darauf, ein weiteres Jahr ohne neue Kredite bestreiten zu können, aber auch er merkt, dass es immer schwieriger wird, ein Plus zu erwirtschaften. So erklärte Simon Schropp, dass "Untermeitingen seit 23 Jahren keine neuen Schulden aufgenommen habe" und sogar 100.500 Euro Schulden tilgen konnte, sodass aktuell die Gemeinde nur knapp eine Viertelmillion Euro Schulden hat. Er beklagt aber, dass es "auch in Untermeitingen immer schwieriger wird, einen Überschuss zu erwirtschaften".

Das liege unter anderem daran, dass sich "Bund und Länder massiv um die Verteilung der Mittel kabbeln", aber auch an den steigenden Ausgaben für die Kita-Betreuung. Zum Vergleich: Im Jahr 2016 hatte die Kinderbetreuung ein 1,2 Millionen großes Loch in den Haushalt gerissen, im Jahr 2024 hat sich diese Zahl mehr als verdoppelt - das Defizit liegt jetzt bei 2,6 Millionen Euro. Zudem schlägt der Anbau für den Kindergarten im Heuweg mit rund 1,1 Millionen Euro zu Buche und der Ausbau der Zweifach- zur Dreifach-Turnhalle beläuft sich auf rund sieben bis acht Millionen. Allerdings gibt es dafür fünf Millionen Euro Zuschuss vom Bund.

Die bestehende Zweifach-Sporthalle an der Mittelschule Untermeitingen soll zu einer Dreifach-Turnhalle erweitert werden. Foto: Anna Mohl

Für die Zukunft plant die Gemeinde unter anderem den Ausbau des Feuerwehrgerätehauses und Investitionen in die Energiewende für beispielsweise Windkraft- oder Photovoltaik-Anlagen oder den Ausbau der Gemeinde durch ein neues Baugebiet.