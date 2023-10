U18-Wahl: CSU vor AfD, SPD und Grünen

So haben Kinder und Jugendliche im Augsburger Land gewählt. AfD-Direktkandidaten landen in zwei Stimmkreisen hinter CSU-Bewerbern.

Eine Woche lang durften Jugendliche im Landkreis Augsburg wählen. Jetzt stehen die Ergebnisse fest. Sie überraschen.

Die CSU erhielt bei der U18-Wahlsimulation zwar die meisten Stimmen. Wer aber das Zweitstimmen-Ergebnis mit der richtigen Landtagswahl von 2018 vergleicht, stellt fest: Die Volkspartei lässt Federn. Und zwar ziemlich viele. Im Stimmkreis Augsburg-Land Süd schenkten 28,5 Prozent der Jugendlichen der CSU ihr Vertrauen. Bei der richtigen Landtagswahl vor fünf Jahren landete sie bei 39,9 Prozent. Die Grünen erhielten bei der U18-Wahl im Stimmkreis Augsburg-Land Süd 14,6 Prozent und sind damit zweitstärkste Partei.

Die U18-Wahl im Stimmkreis Augsburg Land-Süd 1 / 3 Zurück Vorwärts Erststimmen: Carolina Trautner (CSU, 29,4 %), Thomas Bauer (AfD, 15,7 %), Starizin Güluzar (SPD, 14,3 %), Maximilian Deisenhofer (Grüne, 11,7 %), Anton Rittel (FW, 10,3 %)

Zweitstimmen: CSU 28,5 %, Grüne 14,6 %, SPD 13,2 %, AfD 13,2 %

Wahlbeteiligung: 1009 (Erststimmen), 1574 (Zweitstimmen)

Nur wenig Bedeutung messen die Jugendlichen den Freien Wählern zu: Der Zuspruch hält sich mit sieben Prozent in Grenzen, besser ist noch die Tierschutzpartei (7,9 Prozent). Im Wahlkreis Augsburg-Land/ Dillingen kann von einem kleinen politischen Beben gesprochen werden. Zweitstärkste Partei wurde die AfD mit 21,4 Prozent der Zweitstimmen. Die CSU holte 27 Prozent.

Verglichen mit der Landtagswahl 2018 verlieren CSU, Freie Wähler und Grüne. SPD und AfD verbuchen dagegen Gewinne. Bei den Erststimmen - mit ihr werden ein Kandidat oder eine Kandidatin gewählt - erhielt Carolina Trautner (CSU) im Wahlkreis Augsburg-Land Süd den größten Zuspruch (28,5 Prozent). Hinter ihr rangieren Thomas Bauer (AfD), Starizin Güluzar (SPD), Maximilian Deisenhofer (Grüne) und Anton Rittel (Freie Wähler).

CSU-Kandidat vor AfD-Bewerber

Im Stimmkreis Augsburg-Land/Dillingen, zu dem die Landkreis-Gemeinden Allmannshofen, Altenmünster, Biberbach, Bonstetten, Ehingen, Ellgau, Emersacker, Gablingen, Heretsried, Kühlenthal Langweid, Meitingen, Norderndorf, Thierhaupten, Welden und Westendorf gehören, hatte CSU-Kandidat Manuel Knoll mit 30 Prozent der Erststimmen die Nase vorn. Das zweitbeste Ergebnis erzielte AfD-Mann Ulrich Singer (19 Prozent) vor Fabian Wamser (SPD), Fabian Mehring (FW) und Jahn Constantin (Grüne).

Die U18-Wahl im Stimmkreis Augsburg Stadt-West 1 / 3 Zurück Vorwärts Erststimmen: Florian Freund (SPD, 28,6 %), Leo Dietz (CSU, 21,5 %), Bozoglu Cemal (Grüne, 17,1 %)

Zweitstimmen: SPD 29,2 %, CSU 17,4 %, Grüne 14,6 %

Wahlbeteiligung: 258 (Erststimmen), 183 (Zweitstimmen)





Eine ganz andere Konstellation ergab sich im Wahlkreis Augsburg-Stadt West, zu dem die Städte Neusäß und Gersthofen gehören: Dort siegte SPD-Kandidat Florian Freund vor Leo Dietz (CSU). Allerdings beteiligten sich in dem Stimmkreis nur rund 250 Jugendliche. Anders war die Resonanz in den Stimmkreisen Augsburg Land-Süd und Augsburg-Land/Dillingen: Insgesamt rund 2100 Jugendliche gaben ihre Stimme in den 16 Wahllokalen im Augsburger Land ab. Bayernweit gab es eine Rekordbeteiligung, die damit ihr Ziel erreicht haben dürfte.

Bewusstsein für Politik und Demokratie

Mit der Wahlsimulation sollen Kindern und Jugendlichen politische Bildung vermittelt und ein Bewusstsein für Politik und Demokratie geschaffen werden. Der Nachwuchs soll die Möglichkeit erhalten, sich mit politischen Themen auseinanderzusetzen und sich Gedanken über Kandidaten machen.

Die Wahlergebnisse der Kinder und Jugendlichen unterschieden sich zuletzt übrigens nicht sehr von denen der Erwachsenen. Wirft man einen Blick auf die Ergebnisse der vergangenen Bundestagswahl und vergleicht diese mit den Ergebnissen der U18-Wahl im Vorfeld, dann waren keine extremen Unterschiede festzustellen. Insgesamt hätten die Grünen damals etwas mehr profitiert und die Tierschutzpartei hätte es sowohl im Landkreis als auch bundesweit über die Fünf-Prozent-Hürde geschafft. Alle anderen Parteien bewegten sich im Landkreis bei der Bundestagswahl 2021 zumeist in der Nähe der Erwachsenen-Ergebnisse. Einzig die SPD hatte beinahe acht Prozent im Landkreis eingebüßt.

Ein Trend für die bevorstehende Wahl?

„Die U18-Wahl zeigt: Jugendliche haben Interesse an der Politik, Jugendliche wollen wählen und sie wollen gehört werden“, erklärt Josef Falch. Er ist Vorsitzender des Kreisjugendrings Augsburg-Land (KJR). Die U18-Wahl zeige immer auch gesamtgesellschaftliche Entwicklungen und Trends auf und sei besonders im Hinblick auf die anstehende Landtagswahl sehr interessant. Der KJR hatte wie 2021 bei der U18-Bundestagswahl die Regionalkoordination der U18-Wahl übernommen.

"Politische Bildung ist wichtiger denn je"

Lena Maria Frank, Bildungs- und Kulturreferentin des KJR Augsburg-Land, sagt, dass heuer etwas weniger Schulen teilgenommen hätten als etwa zur Bundestagswahl 2021. Dennoch: "Es lohnt sich auf jeden Fall." Das Projekt sei eine gute Möglichkeit, Praxis in den Sozialkunde-Unterricht zu bekommen. Und es bereite Jugendliche auf ihre erste richtige Wahl vor. Als positives Beispiel nennt Frank Untermeitingen, wo die Zusammenarbeit zwischen Mittelschule und Jugendzentrum sehr gut funktioniert habe. In einem Workshop hatten die Schülerinnen und Schüler laut der KJR-Referentin Wahlprinzipien und die Ausrichtung der Parteien kennengelernt. Josef Falch: „Die U18-Wahl zeigt uns, dass politische Bildung wichtiger ist denn je. Sie ist ein gutes Beispiel für die Zusammenarbeit von Jugendarbeit und Schule im Bereich politische Bildung. Diese müssen wir zur Bundestagswahl immens ausbauen.“